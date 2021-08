స్వేఛ్చ ఉన్న పంజరపు చిలుక సీబీఐ : సీబీఐపై మద్రాస్ హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు ; కేంద్రానికి సూచనలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సిబిఐ పై మద్రాస్ హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్లమెంటుకు మాత్రమే నివేదించే స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థగా ఉండాలని మద్రాస్ హైకోర్టు పేర్కొంది. సీబీఐ పంజరంలో బంధించబడిన చిలక అని, కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్, కాగ్ తరహాలో దానికి స్వయంప్రతిపత్తి కల్పించాలని సూచించింది. ఈ క్రమంలోనే సీబీఐకి చట్టబద్దమైన హోదాను అందించే ప్రత్యేక చట్టాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని అమలు చేయాలని మద్రాస్ హైకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

ఏపీలో జీవోల రగడ : జగన్ ద్వంద్వ వైఖరి.. ఆ వీడియోతో సోషల్ మీడియాలో రచ్చ !!

English summary

The Madras High Court has made sensational remarks against the Central Bureau of Investigation (CBI). The Madras High Court has said that the Central Bureau of Investigation should be an autonomous body that reports only to Parliament. The court has suggested that the CBI should be given autonomy like Central Election Commission (CEC), the CAG, which is a free parrot trapped in a cage. It is in this context that the Madras High Court has asked the Central Government to consider and implement a special law granting legal status to the CBI.