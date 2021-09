India

oi-Dr Veena Srinivas

నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ (ఎన్‌డిఎ) లో నవంబర్ 2021 ప్రవేశ పరీక్షకు మహిళా అభ్యర్థులను తప్పనిసరిగా అనుమతించాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. మహిళా అభ్యర్థులను పరీక్షకు అనుమతించే నోటిఫికేషన్ వచ్చే ఏడాది మే నాటికి వెలువడుతుందని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసిన తర్వాత సుప్రీం ధర్మాసనం ఈ ఆదేశం ఇచ్చింది. మహిళలు తప్పనిసరిగా నవంబర్ 2021 పరీక్షలకు అనుమతించబడాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. నవంబర్ పరీక్షల విషయంలో బాలికలకు అవకాశం ఇవ్వటంతో ఇబ్బందులపై కేంద్రం అదనపు అఫిడవిట్ దాఖలు చేసిన నేపధ్యంలో సుప్రీం ఈ విధంగా స్పందించింది.

కేంద్రం చారిత్రాత్మక నిర్ణయం : ఎన్‌డిఏ లో మహిళలకు స్థానం, ఇకపై జాతీయ రక్షణలో వీర వనితలు

English summary

The Supreme Court has ruled that women candidates must appear for the November 2021 exams at the NDA. The apex court said that Gender equality cannot be postponed.