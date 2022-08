గులాం నబీ ఆజాద్ రాజీనామా - సోనియా క్యాంపులో కలకలం: వాట్ నెక్స్ట్..!!

India

న్యూఢిల్లీ: అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్ష ఎన్నికల గడువు సమీపిస్తోంది. ఈ నెల 21వ తేదీన దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ మొదలు కాబోతోంది. సుమారు నెల రోజుల పాటు ఇది కొనసాగుతుంది. సోనియా గాంధీ- ప్రస్తుతం ఏఐసీసీ తాత్కాలిక అధినేత్రిగా వ్యవహరిస్తోన్నారు. ఆమె స్థానంలో పూర్తిస్థాయిలో పార్టీ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోనుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ పదవి కోసం రాహుల్ గాంధీ రేసులో నిలిచారా? లేదా? అనే విషయంపై స్పష్టత రాలేదు.

English summary

Congress leader Ghulam Nabi Azad on Tuesday resigned from the post of the head of the Jammu and Kashmir Congress campaign committee hours after being appointed.