జమ్మూకశ్మీర్ కాబోయే సీఎం గులాం నబీ ఆజాద్-మాజీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సంకేతం

కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిన్న రాజీనామా చేసిన సీనియర్ నేత గులాం నబీ ఆజాద్.. తన స్వరాష్ట్రం జమ్మూకశ్మీర్లో రాజకీయాలు చేసేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. త్వరలో ప్రాంతీయ పార్టీ ప్రారంభించేందుకు ఆయన సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు.వచ్చే ఏడాది ఇక్కడ జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అదృష్టం పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే అమీన్ భట్.. ఆజాద్ సీఎం కావడం తథ్యమన్నారు.

జమ్మూ, కాశ్మీర్ మాజీ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కూడా అయిన అమీన్ భట్... గులాం నబీ ఆజాద్ రాష్ట్రానికి కాబోయే తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అని వెల్లడించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే అమీన్ భట్ ఇవాళ ఆజాద్‌ను కలిశారు. తమ భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చిస్తున్నామని, అయితే బీజేపీకి బి టీమ్ మాత్రం కాదన్నారు. తద్వారా బీజేపీతో కలిసి కశ్మీర్ లో అధికారం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారానికి కౌంటర్ ఇచ్చారు. అయితే ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసి ఏ పార్టీలో చేరని ఆజాద్.. ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే మాత్రం ఏదో ఒక పార్టీలో చేరడం కానీ, సొంత పార్టీ పెట్టి జనంలోకి వెళ్లడం కానీ చేయాల్సిందే.

నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తూ అధినేత్రి సోనియాగాంధీకి రాసిన లేఖలో ఆజాద్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. సీనియర్ నాయకులను పక్కన పెట్టడం, అనుభవం లేని సాయుధుల కోటరీ పెరుగుతున్న కారణంగా పార్టీ నుండి నిష్క్రమిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. మాజీ రాజ్యసభ ఎంపీ కూడా ఆజాద్.. పార్టీలో యువనేత రాహుల్ గాంధీపై విరుచుకుపడ్డారు. కాంగ్రెస్ రాజకీయ ప్రాబల్యం క్షీణించడం, ఎన్నికలలో పేలవమైన పనితీరుకు రాహుల్ గాంధీ "అపరిపక్వత" కారణమని ఆరోపించారు. రాజీనామా అనంతరం జమ్మూకశ్మీర్‌లో త్వరలో సొంత పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పారు.

''త్వరలో జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో నా దుస్తులను ఏర్పాటు చేస్తాను. నేను బీజేపీలో చేరడం లేదు' అని ఆజాద్ అన్నారు.

