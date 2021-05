Girl: స్వీట్ స్కెచ్, అమ్మాయికి జామున్లు తినిపించి ఫ్రెండ్ ఏం చేశాడంటే ?, తండ్రిని చంపేస్తామని !

National

oi-Mallikarjuna

ఆగ్రా/హైదరాబాద్: అందమైన మైనర్ అమ్మాయి మీద కామాంధుల కళ్లుపడ్డాయి. అమ్మాయిని ఎలాగైనా అనుభవించాలని కామాంధులు చాలా కాలం నుంచి వేచి చూస్తున్నారు. అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లికి వెళ్లారు. విషయం తెలుసుకున్న నిందితులు అమ్మాయిని అనుభవించాని స్కెచ్ వేశారు. మైనర్ కు జామున్లు అంటే చాలా ఇష్టం అని తెలుసుకున్న కామాంధులు అదే జామున్ స్కెచ్ వేశారు. జామున్లు తినడానికి రావాని పిలుచుకుని వెళ్లిన నిందితులు అమ్మాయికి జామూన్లు తినిపించి ఆమె మీద గ్యాంగ్ రేప్ చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Girl: Two persons in Agra, Uttar Pradesh, lured a 13-year-old girl to a secluded spot on the pretext of giving her 'jamuns' and allegedly gang-raped her. One of the accused's elder brothers allegedly threatened the teenaged girl with dire consequences and warned her against approaching the cops.