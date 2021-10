Daughter: కత్తితో ఫ్రెండ్ ను చంపేసి శవం మాయం చేశాడు. తండ్రిని పోలీసులకు పట్టించిన కూతురు !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్: సంతోషంగా కాపురం చేసిన దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం భార్య అనారోగ్యంతో చనిపోయింది. కొడుకు, కూతురితో కలిసి అతను నివాసం ఉంటున్నాడు. భార్య చనిపోవడంతో ఇంట్లో వయసుకు వస్తున్న కూతురిని పెట్టుకున్న తండ్రి నిర్లక్షంగా ప్రవర్తించాడు. స్నేహితులను ఇంటికి పిలిపించుకుని మందు పార్టీ జరుపుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ తో మందు తాగే సమయంలో కూతురిని ఆమ్లేట్లు వేసివ్వాలని, చికెన్ ప్రై చేసివ్వాలని ఇలా రకరకాల కోరికలు కోరుతున్నాడు. రాత్రి ఇంట్లో తండ్రి మందు పార్టీ జరుపుకున్నాడు. అదే సమయంలో అక్కడే ఫ్రెండ్ తో గొడవ పెట్టుకుని చంపేశాడు. తరువాత శవాన్ని తీసుకెళ్లి అటవి ప్రాంతంలో పూడ్చేసి చేతులు దులుపుకున్నాడు. కన్నతండ్రి తన కళ్ల ముందే ఒక వ్యక్తిని హత్య చెయ్యడం చూసిన ఆ అమ్మాయి మొదట షాక్ అయ్యింది. తరువాత నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లిన కూతురు తన తండ్రి హత్య చేసి శవాన్ని తీసుకెళ్లి పూడ్చి పెట్టాడని సాక్షం చెప్పడం కలకలం రేపింది.

English summary

Daughter: A 35-year-old man was arrested on Tuesday after his 13-year-old daughter informed police that her father allegedly killed a friend after an argument and buried his body in a forest in Madhya Pradesh.