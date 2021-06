Video calls: ప్రియురాలి కొంప ముంచేశాడు, ఆ వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్, స్క్రీన్ షాట్స్ తో, కథ !

India

భోపాల్/ చెన్నై: ఒకే ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న యువతి, యువకుడికి చాలా కాలంగా పరిచయం ఉంది. ఇంటి దగ్గర ఉంటున్న యువతిని ఆ యువకుడు ఆకర్షించాడు. సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటున్నన యువతి, యువకుడు దగ్గర అయ్యారు. ప్రేమ అనే పేరుతో ఇద్దరు పార్కులు, షికార్లకు వెళ్లారు. తరువాత వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ తో యువతిని పడేసిన ఆ యువకుడు అసలు సినిమా మొదలుపెట్టాడు. ప్రియురాలు నగ్నంగా వీడియో కాల్స్ చెయ్యడంతో వాటిని రికార్డు చేసి స్క్రీన్ షాట్స్ షేర్ చేశాడు. ప్రియుడిని నమ్మి నిలువునా మోసపోయిన ఆ యువతి తనకు న్యాయం చెయ్యండి, లేదంటే మాకుటుంబ సభ్యుల పరువు మొత్తం బజారులో పడుతుందని పోలీసులను ఆశ్రయించింది. నమ్మిన ప్రియురాలని ఆమె ప్రియుడు ఏమి చేశాడో తెలుసుకున్న పోలీసులు షాక్ అయ్యారు.

Wife argument: ఇంట్లో భార్యను గొడ్డలితో నరికి రోడ్డు మీద లాక్కొని వెళ్లిన భర్త, ఏం జరిగిందంటే !

English summary

Girlfriend: A 19-year-old girl who resides in Madhya Pradesh’s Bhopal was allegedly lured into sexting and WhatsApp video calls and later blackmailed by a 22-year-old youth. The incident came to fore on Wednesday after the affected teenager filed a complaint against the youth at Ashoka Garden police station.