గోవా బీచ్ గ్యాంగ్ రేప్... దుమారం రేపుతున్న సీఎం సావంత్ వ్యాఖ్యలు... భగ్గుమన్న ప్రతిపక్షాలు...

oi-Srinivas Mittapalli

గోవా బీచ్‌లో ఇద్దరు మైనర్ బాలికలపై గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన సంచలనం రేకెత్తిస్తోంది. స్నేహితులతో కలిసి బీచ్ పార్టీకి వెళ్లిన ఆ బాలికలపై నలుగురు దుండగులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతుండగా... ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారాయి. ఆ రాత్రి బీచ్‌లో బాలికలకు ఏం పని అని సీఎం ప్రశ్నించారు. పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులు బాధ్యతగా ఉండక్కర్లేదా అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం వ్యాఖ్యలపై ప్రతిపక్షాల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

English summary

Goa chief minister Pramod Sawant asked parents to be more “responsible” and not allow their children to remain out till late in the night while speaking on a gangrape incident of two minor girls on a beach.