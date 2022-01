Goa elections: 34మంది అభ్యర్థులతో బీజేపీ తొలి జాబితా; ఉత్పల్ పారికర్ కు దక్కని స్థానం

India

గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ప్రధాన పార్టీలన్నీ దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బిజెపి గోవా ను మళ్లీ హస్తగతం చేసుకోవాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు 34 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన తొలి జాబితాను బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు గురువారం ప్రకటించింది. గోవా దివంగత ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ పారికర్ కుమారుడు ఉత్పల్ పారికర్‌కు ఈ జాబితాలో స్థానం దక్కలేదు. ఉత్పల్ పనాజీ నుండి టిక్కెట్ ఆశించారు . అయితే పనాజీ నుండి ఉత్పల్ పారికర్ పోటీకి బిజెపి మొండిచేయి చూపింది.

English summary

The ruling BJP was announced their first list of candidates in goa elections. The BJP has announced its first list of 34 candidates for the Goa elections. Utpal Parrikar is not in the list..