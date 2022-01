Goa elections: ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీకి షాక్; గోవా మంత్రి పదవికి మైఖేల్ లోబో రాజీనామా

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవా ఎన్నికల సమయంలో అధికార బీజేపీకి షాక్ తగిలింది. గోవా మంత్రి మైఖేల్ లోబో రాష్ట్రంలో ఎన్నికలకు కేవలం ఒక నెల ముందు సోమవారం నాడు రాజీనామా చేశారు. ఇకపై సామాన్యుల పార్టీ కాదు అని తాను బిజెపిని విడిచిపెట్టానని ఆయన పేర్కొన్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అధికార పార్టీలోకి చేరుతున్న తీరును తిప్పికొడుతూ ఆయన కాంగ్రెస్‌లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉందని గోవా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది.

English summary

The ruling BJP was shocked by the party leader resignation during the Goa elections. Goa Minister Michael Lobo resigned on Monday, just a month before the state elections. He is likely to join the Congress.