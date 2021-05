ఆవుపేడ పూసుకుంటే కరోనాకు చెక్?: ప్రమాదకర ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటూ వైద్యుల హెచ్చరిక

National

oi-Rajashekhar Garrepally

గాంధీనగర్: కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో పలువురు తమ సొంత వైద్యాన్ని నమ్ముకుంటున్నారు. ఎలాంటి అవగాహన, రుజువులు లేకుండానే సొంత వైద్యంతో ముందుకెళ్లడం సరికాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. గుజరాత్‌తోపాటు పలు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఆవుపేడ శరీరానికి రాసుకోవడం, పూసుకోవడంతో కరోనా రాదనే అపోహతో కొందరు ఆ పనిచేస్తున్నారు.

English summary

Amid the second wave of the pandemic sweeping across the country, reports have emerged that many people in Gujarat have resorted to “cow-dung therapy” to treat the infection.Amid the second wave of the pandemic sweeping across the country, reports have emerged that many people in Gujarat have resorted to “cow-dung therapy” to treat the infection.