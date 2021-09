విజయ్ రూపానీ రాజీనామా వెనుక- అమిత్ షా అందుకే వచ్చి వెళ్లారా : వరుసగా నాలుగో సీఎంగా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ప్రధాని మోదీ -కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా సొంత రాష్ట్రం..బీజేపీకి కంచుకోట లాంటి గుజరాత్ లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. అయిదేళ్లుగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న విజయ్ రూపానీ ఆకస్మికంగా ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసారు. ఎటువంటి చర్చ లేకుండా..బీజేపీ గుజరాత్ లో సీఎం మార్పు ఆపరేషన్ చేపట్టింది. అందులో తొలి అడుగు పూర్తి చేసింది. కొద్ది సేపటి క్రితం సీఎం విజయ్ రూపానీ గవర్నర్ ఆచార్య దేవవ్రత్ కు తన రాజీనామా లేఖ అందించారు.

English summary

Interesting reasons behind Vijay rupani resignation for the post of Gujarath chief Minsiter, As per one news agency Home Minister Amith Shah personel visit to Ahmedabad on thursday and leave for Delhi on Friday. Bjp Planning to go for elections with new CM in Modi and Shah own state.