health tips: ఈ 9లక్షణాలలో ఏ ఒక్క లక్షణం ఉన్నా డయాబెటిస్ ఉన్నట్టే... గుర్తించండిలా!!

Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో డయాబెటిస్ ఒకటి. భారతదేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో సగానికి ఎక్కువమంది ప్రజలు అనారోగ్యకరమైన జీవన శైలి కారణంగా డయాబెటిస్ బారిన పడుతున్నారు. 2019 అంచనాల ప్రకారం భారతదేశంలో 77 మిలియన్ల మందికి డయాబెటిస్ ఉంది. ఇక ఇది 2045 నాటికి 134 మిలియన్లకు చేరుతుందని అంచనా వేయబడింది.

English summary

Doctors say that any one of these 9 symptoms, excessive urination, fatigue, sudden weight loss, visual impairment, itching on the skin, non-healing of the wound, excessive thirst, excessive hunger, and tingling, is a sign of diabetes.