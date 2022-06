ఢిల్లీలో ఆ ఐదునెలలు భారీవాహనాలు, ట్రక్కులపై నిషేధం.. మండిపడుతున్న వాణిజ్యసంఘాలు!!

India

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకొని విలవిలలాడుతోంది. ఈ క్రమంలో కాలుష్యాన్ని అరికట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగా అక్టోబర్ నుండి ఫిబ్రవరి వరకు దేశ రాజధానిలో ట్రక్కులు మరియు ఇతర మధ్యస్థ మరియు భారీ వాహనాల ప్రవేశాన్ని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం గురువారం నిషేధించింది.

English summary

The Delhi government has taken a key decision to control pollution. Delhi has imposed a five-month ban on heavy vehicles and trucks from October to February next year.