హిడ్మా లొంగుబాటు నిజంకాదు; ప్లాన్ ప్రకారం పోలీసుల ప్రచారం; హిడ్మా కోసం ఆపరేషన్ ప్రహార్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

మావోయిస్టు పార్టీని బలహీనం చేసే పనిలో తెలంగాణ, చత్తీస్ గడ్ పోలీసులు జాయింట్ ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తున్నారు. మాడవి హిడ్మా టార్గెట్ గా చత్తీస్గడ్, తెలంగాణ పోలీసుల జాయింట్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దండకారణ్యంలో భద్రతా బలగాలపై మావోయిస్టులు జరిపిన మెరుపు దాడి గతేడాది ఒక్కసారిగా దేశాన్ని షాక్ కు గురి చేసింది. సుక్మా, బీజాపూర్ జిల్లాల సరిహద్దుల్లోని టెర్రాం వద్ద మావోయిస్టులు జరిపిన వ్యూహాత్మక దాడిలో 24 మంది జవాన్ల మరణంతో ప్రతీకారం తీర్చుకోవటానికి రంగంలోకి దిగిన కేంద్ర బలగాలు అప్పటినుండి ఈ దాడికి కారణమైన హిడ్మా ఏరివేత కోసం శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాయి.

English summary

Recently, police announced that Madavi Hidma had surrendered. However, the Dandakaranya Zonal Committee said that was not true. Hidma, who surrendered before the police, claimed that Hidma was not the member of the Maoist Central Committee.