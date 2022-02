Hijab Row: హిజాబ్ తలకు చుట్టుకుంటాము, బ్రైన్ కు కాదు, షాక్ ఇచ్చిన అమ్మాయి, మంత్రి మాత్రం !

India

బెంగళూరు: కర్ణాటకలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా చర్చ మాత్రం హిజాబ్ అనే పదం చుట్టూనే తిరుగుతోంది. కర్ణాటకతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా కర్ణాటకలో జరుగుతున్న బుర్కాలు, కాషాయం కండువాల వివాదంపైనే ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతోంది. హిజాబ్ వివాదం రానురాను రచ్చరచ్చ అవుతోంది. హిజాబ్ వివాదంతో కాషాయం కండువాలు తెరమీదకు రావడంతో గొడవ పెద్దది అయ్యింది. హిజాబ్, కాషాయం కండువాల గొడవలు పెద్దవి కావడంతో కర్ణాటక వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు మొదలైనాయి. మందుజాగ్రత్త చర్యగా కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగళూరు నగరంలోని అన్ని విద్యాసంస్థల ముందు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే హిజాబ్ ధరించి కాలేజ్ కు వెళ్లడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని కొందరు ముస్లీం యువతులు కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఓ యువతి మేము హిజాబ్ తలకు చుట్టుకుంటామని, మెదడుకు కాదని, మా బ్రైన్ బాగానే పని చేస్తోందని గుర్తించాలని కర్ణాటక విద్యాశాఖా మంత్రికి చెప్పడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

