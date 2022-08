Wife: శాడిస్టు భార్య, సైకో బావమరిది, గొడ్డు మాంసం తినిపించారని హిందూ భర్త ఆత్మహత్య, ఫేస్ బుక్ లో !

India

oi-Mallikarjuna

సూరత్/ అహమ్మదాబాద్: యువతి, యువకుడు ఒకే చోట ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. మొదట ఇద్దరికీ పరిచయం అయ్యింది. కొంతకాలం తరువాత స్నేహితులు అయిన యువతి, యువకుడు రానురాను ప్రేమికులు అయ్యారు. అయితే ఇద్దరి మతాలు వేరుకావడంతో వారి పెళ్లికి సమస్యలు వచ్చాయి. నువ్వు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే మా ముఖం కూడా నీకు చూపించమని అబ్బాయి కుటుంబ సభ్యులు తేల్చి చెప్పారు. పెద్దలను ఎదిరించిన ప్రియుడు అతని ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ప్రియురాలి కుటుంబ సభ్యులు అబ్బాయితో కలిసిపోయారు. భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న వ్యక్తి అతని పని అతను చేసుకుంటున్నాడు. ఇటీవల యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న తరువాత కేసు మలుపు తిరిగింది. నా ఆత్మహత్యకు నా భార్య, నా బావమరిది కారణం అని అతను రాసిన డెత్ నోట్ సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షం కావడంతో కథ ఊహించమని మలుపు తిరిగింది.

English summary

Wife: Surat police have registered a case of abetment of suicide against the wife and brother-in-law of the man who died by suicide two months ago in June, after a probe revealed that the man took the extreme step because of his wife and brother-in-law who forced him to eat beef.