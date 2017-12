‘రాహుల్ అందగాడు’: 107ఏళ్ల బామ్మకి ‘బిగ్ హగ్’ అంటూ ఫోన్

న్యూఢిల్లీ/బెంగళూరు: కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటున్నారు. తాజాగా, తన 107వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సోమవారం ఓ బామ్మకు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు .

ఎందుకంటే.. ఆ బామ్మకి రాహుల్‌గాంధీ అంటే చాలా ఇష్టం. పుట్టినరోజు సందర్భంగా నీకేం కావాలని ఆమె మనవరాలు దీపాలి సికంద్‌ అడిగారు.

Today my grandmother turned 107. Her one wish. To meet @OfficeOfRG Rahul Gandhi ! I asked her why? She whispers ... He's handsome ! pic.twitter.com/k3wUaSMKfE

దీనికి ఆమె ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ రాహుల్‌ను కలవాలని చెప్పింది. ఎందుకు?.. అని బామ్మని ప్రశ్నిస్తే.. 'రాహుల్‌ అందగాడు' అంటూ చెవిలో చెప్పి సిగ్గు పడిపోయిందట. ఇదే విషయాన్ని దీపాలి తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో రాహుల్‌కి ట్వీట్‌ చేసింది.

And as if this was not enough @OfficeOfRG Mr.Gandhi called and personally wished my Nani!! This is #TrueHumaness. Thank you all of you for the blessings for her . Each one of them matter. https://t.co/ftvZ1pmhsJ