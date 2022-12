మరో భారీ బ్యాంకింగ్ స్కామ్; రూ.4037 కోట్లకు కుచ్చుటోపీ పెట్టిన కంపెనీ; సీబీఐ కేసు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో వైట్ కాలర్ నేరాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. దేశంలో బ్యాంకులను మోసం చేస్తున్న ఘరానా కేటుగాళ్లు ఒక్కొక్కరుగా బయటకు వస్తున్నారు. తాజాగా బ్యాంకులను మోసం చేసి రుణాలను తీసుకుని ఆ నిధులను, డమ్మీ ఖాతాలకు మళ్లించి, బ్యాంకులకు రుణాలు చెల్లించకుండా ఎగవేతకు పాల్పడుతున్న ఓ కంపెనీ గుట్టు రట్టు చేశారు సిబిఐ అధికారులు.

ఇప్పటికే దేశాన్ని దోచుకుని, బ్యాంకులకు కుచ్చు టోపీ పెట్టిన విజయ్ మాల్యా, మెహుల్ చోక్సీ, నీరవ్ మోడీ వంటి వారి విషయంలోనే ఇంకా వారి నుండి సొమ్ము వసూలు చెయ్యటానికి ప్రభుత్వం నానా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఇక తాజాగా మరో ఘరానా మోసం బయటపడింది.

English summary

Another huge banking scam has come to light. The CBI has registered a case against the Corporate Power Limited Company for frauding the banks with Rs.4037 crores.