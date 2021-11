Illegal affair: ఆంటీ లవ్ స్టోరీలో భర్త విలన్, రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపిన ప్రియుడు, రివర్స్ గేర్ తో !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: తనకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని చెప్పినా వినకుండా కుటుంబ సభ్యులు బలవంతంగా ఆమెకు పెళ్లి చేశారు. వివాహం చేసుకుని భర్తతో కాపురం చేసిన మహిళకు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. నలుగురు పిల్లల తల్లి అయిన తరువాత కూడా భర్తతో కలిసి ఉండటానికి ఆమెకు మనసు అంగీకరించలేదు. ఇదే సమయంలో భార్య వయసులో ఉన్న యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. కొడుకు వయసు ఉన్న ప్రియుడితో ఆమె ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసింది. .భర్త ఉదయం వెళితే రాత్రి ఇంటికి వస్తుండటంతో పక్కా టైమ్ టేబుల్ సెట్ చేసుకున్న ఆంటీ ఆమె ప్రియుడితో మస్త్ మజా చేసింది. నా భర్తను చంపేసి మనం జీవితాంతం సుఖంగా ఉంటామని భార్య ఆమె ప్రియుడికి చెప్పింది. ఆంటీ మోజులో పడిపోయిన ప్రియుడు ఆమె భర్తను చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. రెండు వారాలపాటు భర్త దినచర్య గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రియుడు రెక్కీ నిర్వహించాడు. పక్కాస్కెచ్ వేసుకున్న ప్రియుడు ప్రియురాలి భర్తను స్మశానం దగ్గరకు పిలుచుకుని వెళ్లి వెనుక నుంచి రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపేశాడు. తన భర్త ప్రాణాలు పోయాయని, ఇక ప్రియుడితో జీవితాంతం హ్యాపీగా ఉంటానని అనుకున్న ఆంటీ స్కెచ్ పూర్తిగా రివర్స్ అయ్యింది.

Illegal affair: పగలు ప్రియుడు.... రాత్రి మొగుడు, కోటీశ్వరుడి హత్య కేసులో ట్విస్ట్, ప్లాన్ బి రివర్స్ !

English summary

Illegal affair: A 60-year-old man was allegedly killed by his wife and her boyfriend in New Delhi, Two accused have been arrested.