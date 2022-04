Illegal affair: భర్తను చంపేసి సంచిలో ప్యాక్ చేసి ప్రియుడి ఇంట్లో పెట్టేసింది, భర్త ఎత్తులకు ఊర్మిళ పైఎత్తులు!

India

oi-Mallikarjuna

కాన్పూర్/ లక్నో: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలు పుట్టిన తరువాత భార్యలో మార్పులు రావడంతో ఆమె భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. భార్య మీద నిఘా వేసిన భర్త ఆమెను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అయితే కిలాడీ భార్య ఆమె భర్త వేస్తున్న స్కెచ్ ల పసిగట్టి చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటున్నది. ఎలాగైనా భార్యను పట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్న భర్త అతని భార్య ప్రియుడి ఇంట్లో గోనె సంచిలో శవమై కనిపించడం కలకలం రేపింది. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసిన భార్య అతని శవాన్ని మూటకట్టి, పిల్లలను గాలికి వదిలేసి ప్రియుడితో కలిసి చెక్కేయడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Illegal affair: A man, who was missing for three days in in Kanpur Dehat, was found murdered in the house of his wife’s paramour