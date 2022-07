Sister: అక్క ప్రియుడి చెయ్యి అడ్డంగా నరికేసిన యువకుడు, అక్క మీద దాడి, భర్తను వదిలేసి !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: పెద్దలు చూసిన వ్యక్తిని మహిళ వివాహం చేసుకుంది. వివాహ: చేసుకున్న కొన్ని సంవత్సరాలు దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా ఫలితం లేకపోవడంతో దంపతులు విడిపోయారు. ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి భార్య ఆమె పుట్టింటిలో నివాసం ఉంటున్నది. ఇదే సమయంలో ఓ యువకుడితో చనువు పెంచుకున్న మహిళ అతనితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. అక్క అక్రమ సంబంధం విషయం తెలుసుకున్న తమ్ముడు ఆమెను హెచ్చరించాడు. ప్రియుడు అతని ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లి ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ సమయంలో ఇంటికి వెళ్లిన యువకుడు అతని అక్క ప్రియుడి చెయ్యి నరికేశాడు. అక్క మీదకూడా కొడవలితో దాడి చెయ్యడంతో తీవ్రగాయాలైన ఆమెకూడా ఆసుపత్రిపాలైయ్యింది.

English summary

Illegal affair: Brother arrested for cutting the head and hand of the man who had adultery with his sister in Chennai.