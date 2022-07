Illegal affair: ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్, పాన్ మసాలా వ్యాపారితో భార్య ?, భర్త ఏం చేశాడంటే ?, వ్యాపారి భార్య కూడా !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/మంగళూరు: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. భర్త పాన్ షాప్ లకు పాన్ మసాలాలు సరఫరా చేసే వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. దంపతులకు ముందు నుంచి పరిచయం ఉన్న మరో జంట కూడా వీరు నివాసం ఉంటున్న భవనంలోని ఓ ఇంటిలో అద్దెకు నివాసం ఉంటున్నారు. ఇటీవల పాన్ మసాలాలు సరఫరా చేసే వ్యక్తి మెయిన్ రోడ్డు డ్రైనేజ్ లో శవమై కనిపించాడు. రెండు రోజుల తరువాత శవం కుళ్లిపోయిన తరువాత పాన్ మసాలా వ్యాపారం చేసే వ్యక్తి హత్యకు గురైన విషయం వెలుగు చూసింది. పోలీసులు అనేక కోణాల్లో కేసు విచారణ చేశారు. పాన్ మసాలా వ్యాపారి భార్యతో పాటు అతని ఇంటి పక్కన నివాసం ఉంటున్న దంపతులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అక్రమ సంబంధం, నగదు లావాదేవీలు, బ్లాక్ మెయిల్ కారణంగా పాన్ మసాలా వ్యాపారి హత్యకు గురైనాడని వెలుగు చూసింది. హత్యకు గురైన వ్యక్తి భార్య హంతకులతో చేతులు కలపడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: రాత్రి భర్త పక్కరూమ్ లో ఉంటే ప్రియుడికి వీడియో కాల్ చేసిన భార్య, సీన్ కట్ చేస్తే, ఫినిష్!

English summary

Illegal affair: A garment employee allegedly locked his family friend and paan masala supplier for three days and strangled him to death before dumping the body in a drain in Bengaluru.