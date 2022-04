Illegal affair: గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి మాజీ భార్యను లేపేశాడు. బైక్ లో శవం తీసుకెళ్లి ? సెక్స్ దందా, మగాళ్లతో !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కాంచీపురం: వివాహం చేసుకున్న యువతి, యువకుడు రెండు సంవత్సరాలు కాపురం చేశారు. తరువాత తన భార్య పరాయి మహిళలతో కలిసి సెక్స్ దందా నిర్వహిస్తోందని, ఆమె కూడా పలువురు మగాళ్లతో అక్రమ సంబందం ఉందని భర్తకు తెలిసింది. భార్యను వదిలేసిన భర్త అతనిపాటికి అతను జీవించడం మొదలు పెట్టాడు. ఇదే సమయంలో భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న ఓ మహిళ ఆ యువకుడికి దగ్గర అయ్యింది. భార్యను వదిలేసిన ఆ యువకుడు భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఆమెతో కలిసి ఒకే ఇంటిలో కాపురం పెట్టాడు. తన మాజీ భర్త పెళ్లి చేసుకోకుండా వేరే మహిళతో తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడని తెలుసుకున్న అతని మాజీ భార్య రగిలిపోయింది, భర్త గురించి, అతని ప్రియురాలి గురించి చెడుగా ప్రచారం చేసింది. తన మాజీ భర్త, అతని ప్రియురాలు గంజాయి విక్రయిస్తున్నారని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి ఇద్దరిని జైలుకు పంపించింది. జైలు నుంచి విడుదలైన యువకుడు అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి మాజీ భార్యను దారుణంగా హత్య చేశాడు. మాజీ భార్య శవాన్ని బైక్ లో 40 కిలోమీటర్ల దూరం తీసుకెళ్లిన ఆమె మాజీ భర్త, అతని ప్రియురాలు శవాన్ని విసిరేసి చేతులు దుపులుకున్నారు.

Aunty: సోషల్ మీడియా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో ఆంటీ ?, మ్యాటర్ లీక్, నరికి చంపేసి దర్జాగా ఎస్కేప్ అయిన భర్త !

English summary

Illegal affair: A man and his girlfriend who after murdering the man’s estranged wife carried her body on a bike for nearly 45km from Chinna Kancheepuram before dumping it at Sriperumbudur in Tamil Nadu.