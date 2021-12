Illegal affair: డ్రగ్స్ కు బానిస అయిన లేడీ, లైన్ లో పెట్టిన డ్రైవర్, మరో ప్రియుడితో ?, ఫినిష్!

India

oi-Mallikarjuna

అమృత్ సర్/ పంజాబ్: మద్యంకు, డ్రగ్స్ కు ఓ మహిళ బానిస అయ్యింది. ట్రక్కు డ్రైవర్ గా పని చేస్తున్న వ్యక్తితో ఆమె అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. ట్రక్స్ డ్రైవర్ నిత్యం మద్యం, డ్రగ్స్ తీసుకెళ్లి ఆమెతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. వీళ్లతో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న వ్యక్తికి బాగా పరిచయం ఉంది. ఇదే సమయంలో ఆమె మరో వ్యక్తితో కూడా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని డ్రైవర్ ప్రియుడికి తెలిసింది. డ్రగ్స్ సేవిస్తున్న మహిళ కు ట్రక్ డ్రైవర్ ఫోన్ చేసి ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలని చెప్పాడు.

అనుకున్నట్లు మహిళను ఇంటి నుంచి బయటకు పిలుచుకుని వెళ్లిన నిందితులు ఆమెను కూరగాయాల మార్కెట్ దగ్గరకు పిలుచుకుని వెళ్లారు. అక్కడ డ్రగ్స్ సేవించి ఎంజాయ్ చేశారు. డ్రగ్స్ మత్తులో ఊగుతున్న మహిళను దారుణంగా చంపేసి ఇద్దరూ అక్కడి నుంచి చెక్కేశారు. మహిళను హత్య చేసిన నిందితులు ఎవరి పనులు వారు చేసుకుంటూ సైలెంట్ గా ఉండిపోయి కేసు నుంచి తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించారు.

English summary

Illegal affair: Two days after a drug addict woman, Gurpreet Kaur (35), was found murdered in the Vallah vegetable market, the police on Friday claimed to have solved the blind murder case with the arrest of two persons, including a truck driver, in this regard.