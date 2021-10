Illegal affair: ఒకే ఆంటీతో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ మోర్, బర్త్ డే పార్టీలో నేరుజారి ?, కట్ చేసి రోడ్డు మీద !

India

చెన్నై/కడలూరు: చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుతున్న యువకులు ఇప్పుడు ఎవరిపని వారు చేసుకుంటున్నారు. స్నేహితులు కొందరు ఒకే చోట వ్యాపారం చేస్తున్నారు. స్నేహితులు అందరూ రాత్రి సొంత ఊరిలో కలిశారు. ఒకేచోట చిన్ననాటి స్నేహితులు కలవడంతో మందు పార్టీ చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఓ స్నేహితుడు మిస్ కావడంతో అతన్ని ఫోన్ చేసి మరీ అక్కడికి పిలిపించారు. మద్యం పీకలదాక సేవించిన స్నేహితులు ఒకరి మనసులోని మాట ఒకరు బయటకు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న స్నేహితుల మద్య ఓ ఆంటీ టాపిక్ వచ్చింది. ఆమెతో నేను ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అంటూ ఓ యువకుడు చెప్పాడు.

అదే సమయంలో అతని స్నేహితుడు కూడా అదే ఆంటీతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న విషయం బయటపడింది. ఇంతకాలం ఒకరికి తెలీకుండా ఒకరు సోరచేప లాంటి ఆంటీతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని అక్కడ బయటపడింది. ఆ సమయంలో స్నేహితుల మద్య మాటామాటా పెరిగిపోవడం, అప్పటికే పీకలదాక మద్యం సేవించి ఉండటంతో గొడవ జరిగింది. ఆంటీ ముద్దుల ప్రియులు గొడవపడటంతో యువకులు సహనం కోల్పోయి కత్తి తీసుకుని ఫోన్ చేసి బలవంతంగా అక్కడికి పిలిపించిన సాటి స్నేహితుడిని దారుణంగా పొడిచి చంపేశారు. యువకుడిని హత్య చేసిన స్నేహితులు అతని శవాన్ని తీసుకెళ్లి రొడ్డు పక్కన విసిరేసి దానిని ప్రమాదంగా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నించడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: Illicit love for both of them with the same woman and there has been animosity in this relationship. Cuddalore Police have arrested two people who stabbed a friend to death in the incident and are conducting a serious investigation.