Illegal affair: భర్తకు నైట్ డ్యూటీ, భార్య ఫుల్ బిజీ, గొడదూకిన ప్రియుడు, ఫ్రెండ్స్ చూసి ?

చెన్నై/తిరుచ్చి/సేలం: భర్తతో కలిసి సంతోషంగా కాపురం చేసుకుంటున్న భార్య జీవితంలోకి ఓ యువకుడు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వయసులో భార్య కూడా పక్కింటి పుల్లగూర రుచి చూడాలని అనుకుంది. భర్తకు తెలీకుండా భార్య ప్రియుడితో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తూ బిజీ అయిపోయింది. భర్తకు నైట్ డ్యూటీలు ఎక్కువ కావడంతో భార్య ప్రియుడితో ఆ రాత్రులు ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసింది. అనుకోకుండా రాత్రి భర్త ఇంటికి వెళ్లాడు. గొడ దూకిన ప్రియుడు తప్పించుకున్నాడు. హమ్మయ్యా అంటూ భార్య ఊపిరిపీల్చుకుంది. అయితే ప్రియుడు గొడ దూకే సమయంలో ఇద్దరు కిలాడీలు ఆ సీన్ చూశారు. మా కోరిక తీర్చాలని, లేదంటే నీ భర్తకు నీ లవ్ స్టోరీ చెబుతామని నిందితులు ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేశారు. కుర్రాళ్ల కోరికల తీర్చడానికి భార్య నిరాకరించింది. భర్తకు బ్రాందీ తాగించిన కుర్రాళ్లు అతనికి భార్య లవ్ స్టోరీ మొత్తం సినిమా స్టోరీ చెప్పినట్లు చెప్పారు. తరువాత కథ అనేక మలుపుు తిరగడంతో దారుణం జరిగిపోయింది.

Illegal affair: A young woman committed suicide in Ramanathapuram as two people in the area came to know and threatened to have an illicit affair.