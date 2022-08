Illegal affair: ఇంట్లో నిద్రపోతున్న భర్త, ప్రియుడిని సెట్ చేసుకున్న భార్య, మ్యాటర్ ?, భర్తను చంపేసి, స్కెచ్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. సంతోషంగా పెళ్లి చేసుకున్న భార్యతో కొన్ని సంవత్సరాలు కాపురం చేసిన తరువాత భర్త మద్యం సేవించడానికి బానిస అయ్యాడు. రానురాను భర్త వీరతాగుబోతు అయ్యాడు. మద్యం మత్తులో ఇంటికి వెలుతున్న భర్త నిద్రకే పరిమితం అయ్యాడు. భార్య ఓ కపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. బయటకు వెళ్లి పనిచేస్తున్న భార్య ఆమె ఉద్యోగం చేస్తున్న కంపెనీలో ఓ వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేసింది. రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భార్య టైమ్ రివర్స్ కావడంతో ఆమె భర్తకు చిక్కిపోయింది. తన అక్రమ సంబంధం గురించి తెలుసుకున్న భర్త తనను బతకనివ్వడని తెలుసుకుంది. రాత్రి ఇంట్లో గొడవ జరగడంతో రగిలిపోయిన భార్య కట్టుకున్న భర్త గొంతు కోసి చంపేసి ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చెయ్యాలని సినిమా స్కెచ్ వేసింది.

Illegal affair: భర్తకు బిజినెస్ పార్ట్ నర్, భార్యకు బెడ్ రూమ్ పార్ట్ నర్, కిలాడీ పెళ్లామ్, కంత్రి ప్రియుడు !

English summary

Illegal affair: A 24-year-old woman was arrested for allegedly strangling her husband to death following an argument after he found out about her alleged extra-marital affair near Noida.