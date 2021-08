Illegal affair: ఇద్దరు ప్రియులు, మధ్యలో మొగుడు ఎందుకు ?, మర్మాంగం, ముఖం చట్నీ, భాను !

India

జైసల్మేర్/జైపూర్/రాజస్థాన్: భర్తతో కలిసి కాపురం చేస్తున్న భార్యకు పోయేకాలం దాపురించింది. పెళ్లి కాకముందే సమీప బంధువుతో ఆమెకు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునింది. ప్రియుడి మ్యాటర్ పక్కన పెట్టిన కిలాడీ లేడి అమాయకుడైన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంది. భర్తతో కాపురం చేస్తున్న భార్య సీక్రేట్ గా ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేసింది. ఇదే సమయంలో దంపతులు నివాసం ఉంటున్న ఇంటి మేడ మీదకు మరో వ్యక్తి అద్దెకు దిగాడు. భర్త ఉద్యోగం చెయ్యడానికి బయటకు వెళ్లిన తరువాత మేడమీద వ్యక్తిని భార్య లైన్ లో పెట్టింది. ఇంట్లో మొగుడితో, మేడ మీద ప్రియుడితో భార్య పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేసింది. ఇద్దరు చాలక సమీప బంధువు కూడా ఇంటికి వచ్చి వెలుతుంటే అతనితో కూడా భార్య ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఇద్దరు ప్రియులు ఉన్నారు కదా, మధ్యలో మొగుడు ఎందుకు ? అంటూ భార్య ఆలోచించింది. ఇద్దరు ప్రియులను కాంప్రమైజ్ చేసిన భార్య తన భర్తను చంపేస్తే జీవితాంతం మీతో కలిసి ఉంటానని చెప్పింది. ఇదేదో బాగుందని అనుకున్న ప్రియులు పక్కాప్లాన్ తో భర్త ముఖం, మర్మాంగం చట్నీ చేసి చంపేశారు. ముద్దుల ప్రియులతో కలిసి భర్తను చంపించిన కిలాడీ లేడీతో పాటు ఆమె ఇద్దరు ప్రియులు ఇప్పుడు జైలుపాలైనారు.

Illegal affair: భర్తకు అరటి పండు, ప్రియుడికి జామపండు, మిడ్ నైట్ మసాలా, థ్రిల్లర్ సినిమా !

English summary

Illegal affair: Wife, two lovers held for man’s murder near Bermer in Rajasthan. Barmer police on Thursday solved the murder mystery of a 44-year-old man who was bludgeoned to death two days ago in Balotara.