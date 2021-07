Illegal affair: పక్కింటి మహిళ గొంతుకోసి చంపేసిన ప్రేమికులు, అసలు విషయం తెలిస్తే !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: అక్రమ సంబంధం సాగిస్తున్న మహిళ, ఆమె ప్రియుడు డబ్బు, నగల ఆశ కోసం పక్కింటి మహిళను అతిదారుణంగా హత్య చెయ్యడం ఐటీ హబ్ లో కలకలం రేపింది. నమ్మి ఇంటికి వచ్చి వెలుతున్న మహిళను నమ్మినపాపానికి మహిళ హత్యకు గురైయ్యింది. కరోనా వైరస్, లాక్ డౌన్ సమస్యలతో, వ్యాపారంలో నష్టం రావడంతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఆంటీ, ఆమె ప్రియుడు దారుణానికి పాల్పడ్డారు. పక్కింటి మహిళను పక్కాప్లాన్ తో హత్య చేసిన మహిళ, ఆమె ప్రియడు సినిమా స్కెచ్ వేసి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించి ఇప్పుడు అడ్డంగా బుక్కైపోయి కటకటాలపాలైనారు.

Illegal affair: భర్త ఎప్పుడు బయటకు పోతాడా అని ఎదురు చూసిన భార్య, చట్నీ చేసి చంపేసి !

English summary

Illegal affair: A 42-year-old woman and her 37-year-old boyfriend allegedly hacked her 26-year-old female neighbour to death in Jnanajyothi Nagar in Karnataka’s Bengaluru and later unsuccessfully tried to pass off the crime as suicide. Police said the duo murdered the woman, identified as Ranjita, in order to rob her of a gold chain for clearing their debts.