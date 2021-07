Illegal affair: భర్త ఫ్రెండ్ ప్రియుడు, మామను షార్ప్ షూటర్స్ తో ?, కిలాడి ఏం చేసిందంటే !

India

లక్నో/ మీరట్/ చెన్నై: తల్లిదండ్రులు చూపించిన యువకుడిని వివాహం చేసుకున్న యువతి ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయ్యింది. మూడు సంవత్సరాల క్రితం భర్త చనిపోయాడు. తరువాత మామకు, కోడలికి ఓ విషయంలో తేడా వచ్చింది. కొంతకాలానికి పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్య భర్త ఫ్రెండ్ తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. ప్రియుడితో పరిచయం అయిన ఆరు మందితో భార్య ఓ డీల్ మాట్లాడుకుంది. ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి మామ అడ్డుగా ఉన్నాడని కోడలు కక్ష పెంచుకుంది. అంతే ప్రియుడు, అతని ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి కోడలు మామను రివాల్వర్లతో కాల్చి చంపించడం కలకలం రేపింది. మామను హత్య చెయ్యడానికి కోడలు ఇద్దరు షార్ప్ షూటర్లతో డీల్ మాట్లాడుకుందని వెలుగు చూడటంతో బంధువులు షాక్ అయ్యారు.

Illegal affair: In a shocking incident reported from Meerut district of Uttar Pradesh, a woman hired contract killers to bump off her father-in-law to grab his property. The murder took place in Tatina village under Mawana police station.