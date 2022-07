Loan App: రుణ యాప్ లో లోన్ తీసుకున్న బ్యాంక్ ఉద్యోగి.. కట్ చేస్తే రైలు పట్టాలపై శవమై కనిపించాడు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

లోన్ యాప్ సిబ్బంది బరితెగిస్తున్నారు. లోన్ తీసుకున్న వారిని వేధిస్తూ వేయించుకు తింటున్నారు. పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా వారి పద్ధతి మాత్రం మారడం లేదు. దీంతో లోన్ యాప్ వేధింపులతో బాధితులు ఆత్మహత్యాలు చేసుకుంటున్నారు. 20 రోజుల క్రితం ఏపీలోని గుంటూరుకు చెందిన ఓ వివాహిత లోన్ యాప్ లో రుణం తీసుకుంది.

English summary

A bank employee committed suicide because he could not bear the harassment of the loan app. This incident took place in Karnataka.