Gujarat Assembly 2022: బీజేపీకి తిరుగుబాటుదారుల భయం.. 4 గంటల పాటు చర్చించిన పార్టీ అధిష్ఠానం..

India

oi-Chekkilla Srinivas

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అధ్యక్షతన ఢిల్లీలో బీజేపీ ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. నాలుగు గంటలపాటు జరిగిన ఈ సమావేశంలో గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై చర్చించారు. పార్టీలోని అసంతృప్తి నేతలను ఒప్పించేందుకు వ్యూహాలు రచించారు. మరోవైపు మిగిలిన 16 మంది అభ్యర్థుల పేర్లపై సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. జామ్‌నగర్ స్థానంలో హకుభా జడేజాకు బదులుగా రివాబాకు టిక్కెట్ ఇచ్చారు.

దీంతో జామ్‌నగర్‌లోని మూడు స్థానాలకు జామ్‌నగర్‌కు చెందిన హకుభా జడేజాను ఇన్‌ఛార్జ్‌గా నియమించారు. వడోదరలోని మూడు స్థానాలపై నిరసన తెలిపేందుకు రాజేంద్ర త్రివేదిని కూడా సమావేశానికి పిలిచారు. ఈ సమావేశంలో అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించిన తర్వాత పార్టీలో ప్రస్తుత పరిస్థితిపై చర్చించారు. అలాగే తదుపరి ఎన్నికల ప్రచారానికి వ్యూహరచన చేశారు.

ముఖ్యంగా వాఘోడియా నుంచి సీనియర్ ఎమ్మెల్యే మధు శ్రీవాస్తవ్ బీజేపీకి రాజీనామా చేసి స్వతంత్ర అభ్యర్థిత్వాన్ని దాఖలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అలాగే రాజేంద్ర త్రివేదికి టికెట్ రాకపోవడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వాఘోడియా ఎమ్మెల్యే మధు శ్రీవాస్తవ్‌తో పాటు కరాజన్, పద్రా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సతీష్ పటేల్, దినేష్ పటేల్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తామని ప్రకటించారు. వడోదరలోని మంజల్‌పూర్, సాయాజిగంజ్ అభ్యర్థులను ఇంకా ప్రకటించలేదు.

English summary

A meeting was held under the leadership of the Union Home Minister on Gujarat Assembly Elections. In the meeting, efforts to pacify the discontent were discussed.