India

oi-Shashidhar S

కరోనాకు టీకాయే శ్రీ రామ రక్ష. అందుకే హెల్త్ వర్కర్స్‌ ఇంటికెళ్లి మరీ టీకా వేస్తున్నారు. దేశంలో 100 కోట్ల టీకాలు వేశారు. దేశంలో 1.3 బిలియన్ ప్రజలు టీకా వేసుకున్నారు. వీరిలో 30 శాతం మంది పూర్తిగా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. ప్రధాని మోడీ రాం మనోహర్ లోహియా ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. 100 కోట్ల టీకాలు వేసుకున్న సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, పశ్చిమ బెంగాల్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్‌లో ఎక్కువ టీకాలు తీసుకున్నారు. 9 నెలల్లో వంద కోట్ల టీకాలు వేయడం రికార్డ్ అని నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు వీకే పాల్ తెలిపారు. 75 శాతం మందికి ఫస్ట్ డోస్ పూర్తయ్యిందని.. 25 శాతం యువత వేసుకోవాల్సి ఉందన్నారు.

English summary

India reached the one billion COVID-19 vaccinations milestone this morning. The government wants all of India's 944 million adults to get vaccinated this year