భారత్ లో కరోనా : 31 వేల కొత్త కేసులు, 318మరణాలు; అయినా రిలీఫ్ ఇస్తున్న రికవరీలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతోంది. దేశంలో గత కొంతకాలంగా కరోనా కేసులు మరణాల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 31,382 మందికి కరోనా సోకింది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈ రోజు కాస్త కరోనా కేసులు తగ్గినట్లుగా కనిపిస్తోంది. గత 24 గంటల్లో కరోనా కారణంగా 318 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. దీంతో ఇప్పటివరకు 4.46 లక్షల మంది కరోనా మహమ్మారికి బలయ్యారు. ఇప్పటి వరకు దేశంలో మొత్తం కేసులు 3.35 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.

కరోనా మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 50 వేల పరిహారం, చెల్లించే బాధ్యత రాష్ట్రాలదే : సుప్రీంకు కేంద్రం, గైడ్ లైన్స్ ఇవే !

English summary

Corona has infected 31,382 people in India in the last 24 hours. In the last 24 hours, 318 people have died due to corona. So far 4.46 lakh people have been affected by the corona epidemic.