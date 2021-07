మోదీ మ్యాజిక్: రైలు పట్టాలపై 5స్టార్ హోటల్ -అత్యద్భుతంగా గాంధీనగర్ రైల్వే స్టేషన్ -కొద్ది గంటల్లో

India

oi-Madhu Kota

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తరచూ చెప్పే 'న్యూ ఇండియా' కళ్లారా ఆవిష్కృతం అవుతున్నది. ప్రభుత్వ విధానాల దగ్గర్నుంచి భవనాల దాకా అన్నింటా మ్యాజిక్ చేసి చూపిస్తోన్న మోదీ సర్కార్.. తాజాగా మరో అత్యద్భుతాన్ని ప్రజాసేవకు సిద్ధం చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో దేశంలోని రైల్వే స్టేషన్ల రూపురేఖలు ఎలా మారబోతున్నాయో ఓ మచ్చుతునకలా అగుపించే గాంధీనగర్ క్యాపిటల్ రైల్వేస్టేషన్‌ను ప్రధాని మోదీ ఇంకొద్ది గంటల్లో ప్రారంభించనున్నారు.

Indian Railways today shared an old photo of Gandhinagar Capital railway station a day ahead of it being inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The Railway Ministry shared on Twitter both the 'before' and 'after' photos of Gandhinagar railway station. The railway station has many first to its name, the main attraction being a five-star hotel being constructed in a railway station which is a first of it kind by the Indian Railways.