India

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రముఖ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ భవిష్యత్ అడుగులపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా తన ప్రస్థానాన్ని చాలిస్తున్నట్లు రెండు నెలల క్రితం ప్రకటించిన పీకే తదుపరి కార్యాచరణపై అనేకానేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. బీజేపీయేతర పార్టీలన్నింటినీ ఒక్క తాటి పైకి తీసుకొచ్చి 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీని ఓడించడమే లక్ష్యంగా ఆయన పనిచేయబోతున్నారా... లేక ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో దిగేందుకు సిద్ధమవుతున్నారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో పీకే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరబోతున్నట్లు కొంతకాలంగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే అవి కేవలం ఊహాగానాలు కాదన్న సంగతి తాజాగా తేలిపోయింది.

English summary

Sources said Rahul Gandhi, who had a virtual meeting with senior Congress leaders last week, mentioned about Prashant Kishore and his joining in congress. Prashant Kishor who draw a road map for Congress with a role for himself