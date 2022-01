వేలల్లో కొత్త కరోనా కేసులు: కర్ణాటక సర్కార్ కీలక నిర్ణయం

India

బెంగళూరు: థర్డ్‌వేవ్‌లో కరోనా వైరస్ మహమ్మారి రోజురోజుకూ శరవేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది. ఇదివరకటి కంటే ఎన్నో రెట్లు వేగంగా విస్తరిస్తోంది. కొత్త కేసులు రోజురోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ దీనికి తోడైంది. థర్డ్‌వేవ్ పుట్టుకుని రావడానికి ప్రధాన కారణమైంది. ఒమిక్రాన్ వల్లే దేశంలో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తోందంటూ నిపుణులు సైతం హెచ్చరించారు. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏపీ, తెలంగాణ సహా దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాలు ఆంక్షలను విధించుకుంటోన్నాయి.

English summary

Karnataka decided Tuesday to extend the existing Covid-19 curbs such as night curfew and the weekend curfew till the end of January, wary of the way the virus is spreading, taking the state's positivity to 10.30 per cent.