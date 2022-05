Khiladi wife: అంతర్జాతీయ రేస్ బైక్ రైడర్ హత్య కేసు, మూడేళ్లకు కిలాడీ పెళ్లామ్ ?, ఐటీ హబ్ లో లవర్ తో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ జైసల్మేర్: అంతర్జాతీయ రేస్ బైక్ రైడర్ అతని స్నేహితులతో కలిసి బైక్ రేస్ లో పాల్గొనడానికి వెళ్లాడు. స్నేహితులతో కలిసి ప్రాక్టీస్ చెయ్యడానికి వెళ్లిన తరువాత అతను కనపడకుండా పోయాడు. ఎడారిలో తప్పిపోయిన బైక్ రైడర్ కొన్ని రోజుల తరువాత శవమై కనిపించాడు. ఎడారిలో సరైన సమయంలో తాగడానికి నీళ్లులేక, ఆకలితో చనిపోయాడని అందరూ అనుకున్నారు. తన భర్త మరణం వెనుక తనకు ఎలాంటి అనుమానాలు లేవని రేస్ బైక్ రైడర్ భార్య పోలీసులకు చెప్పింది. పోలీసులు సాదారణ మరణం కేసు నమోదు చేశారు. అయితే తన సోదరుడు హత్యకు గురై ఉంటాడని రేస్ బైక్ రైడర్ సోదరి పోలీసు కేసు పెట్టింది. అనుమానాస్పద మృతి కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదు అయిన వెంటనే రేస్ బైక్ రైడర్ భార్య మొబైల్ నెంబర్ మార్చేసి మాయం అయ్యింది. మూడు సంవత్సరాల నుంచి పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్న కిలాడీ లేడీ చివరికి ఐటీ హబ్ లో పోలీసులకు అడ్డంగా చిక్కిపోయింది.

