Republic day 2022: పిల్లలు, టీకా తీసుకొనివారికి నో పర్మిషన్, 27 వేల మంది సిబ్బందితో భద్రత

India

oi-Shashidhar S

మరో రెండురోజుల్లో రిపబ్లిక్ డే.. గణతంత్ర దినోత్సవానికి రాజ్‌పత్ సిద్దమవుతోంది. అయితే దేశంలో కరోనా కేసులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. దీంతో వేడుకలకు సంబంధించి తగిన జాగ్రత్తలను తీసుకుంటున్నారు. అయితే జన సమూహల్లో ఈ సారి చిన్నారులు కనిపించరు. కరోనా వైరస్ వేగంగా విస్తరిస్తోన్న క్రమంలో 15 ఏళ్ల లోపు వారిని అనుమతించడం లేదు. ఈ మేరకు మార్గదర్శకాల్లో ఢిల్లీ పోలీసులు స్పష్టంచేశారు. అలాగే రెండు డోసులు వ్యాక్సిన్ తీసుకోని వారిని కూడా అనుమతించమని స్పష్టంచేశారు. అలాగే 18 ఏళ్ల లోపు వారు రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో కనిపించరు.

English summary

Republic Day function on the Rajpath will not see any kid among the audience due to the fear of Covid. Guidelines issued by the Delhi Police