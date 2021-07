Lady doctor: మగాడు కాదని చెప్పిన మరదలు, సుత్తి, కత్తెరతో ?, రజనీకాంత్ కోడలు స్వప్నా !

India

వారణాసి/చెన్నై: ప్రఖ్యాత క్యాన్సర్ డాక్టర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే రజనీకాంత్ దత్తా కోడలు దారుణ హత్యకు గురి కావడం కలకలం రేపింది. నువ్వు నపుంసకుడు, సంసారానికి పనికిరావు, నువ్వు మగాడు కాదు అంటూ మహిళా డాక్టర్ పెద్దగా నవ్వుతూ ఆమె బావను హేళన చేసిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మరదలు పదేపదే నన్ను నపుంసకుడు, మగాడుకాదని హేళన చేసిందని, తాను సంసారానికి పనికిరాను అంటూ ఎద్దేవ చేసిందని, అందుకే ఆమెను చంపేశానని బావ పోలీసులకు చెప్పడం కలకలం రేపింది. గతంలో కూడా భర్తను నపుంసకుడు అంటూ తన మరదలు పదేపదే టార్చర్ పెట్టిందని, అందుకే ఆమెను చంపేశానని బావ పోలీసులకు స్టేట్ మెంట్ ఇవ్వడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు.

Lady doctor: In a horrifying case of murder, a well-known woman doctor in Uttar Pradesh’s Varanasi was brutally hacked to death allegedly by her brother-in-law, harbouring panic and terror in the area in Varanasi.