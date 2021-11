Lady teacher: లాయర్ కూతురు, పోలీసుకు భార్య, లేడీ టీచర్, ఈమెను కేటుగాడు ఏం చేశాడంటే !

India

oi-Mallikarjuna

మీరట్/ లక్నో: లాయర్ గా మంచి పేరు సంపాధించుకున్న వ్యక్తి ఆయన కుమార్తెకు వివాహం చెయ్యాలని పెళ్లి సంబంధాలు చూశాడు. మంచి యువకుడు, పోలీసు ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తితో నీ కుమార్తె వివాహం చేస్తే జీవితాంతం సుఖంగా ఉంటుందని కొందరు బంధువులు చూసించారు. లాయర్ కూతురితో ఆ పోలీసు వివాహం జరిగింది. పోలీసు ఉద్యోగం కంటే టీచర్ ఉద్యోగం మేలు అని ఆ పోలీసు అనుకున్నాడు. పోలీసు భర్తతో పాటు అతని భార్య ఒకే రోజు రెండు వేర్వేరు పరీక్షా కేంద్రాలు పరీక్షలు రాయడానికి వెళ్లారు. బీఎడ్ పరీక్షలు రాయాలని వెళ్లిన పోలీసు రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. తరువాత భార్యకు టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చింది. లాయర్ కూతురిగా, చనిపోయిన పోలీసు భార్యగా, టీచర్ గా ఆమె సంఘంలో మంచి హోదాలోనే ఉంది. ఇదే సమయంలో పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించిన కేటుగాడు ఆమెతో చనువు పెంచుకున్నాడు. లేడీ టీచర్ మీద అత్యాచారం చేసిన కామాంధుడు ఆ సమయంలో బెడ్ రూమ్ వీడియోలు తీశాడు. తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ లేడీ టీచర్ అతనికి అడగడంతో అతను ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. తరువాత లేడీ టీచర్ ఒక అడుగు ముందుకు వెయ్యడంతో ఆ కామంధుడు కాళ్లకు చెప్పులు అరిగేలా తిరుగుతున్నాడు.

English summary

Lady Teacher: In a shocking incident reported from Meerut district of Uttar Pradesh, a woman, the wife of a deceased policeman, was raped for years on the pretext of marriage. The incident took place in Pallavpuram area of the city.