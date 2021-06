Lady teacher: కత్తిలాంటి మేడమ్, కండలు తిరిగిన విద్యార్థి రొమాన్స్, ఎస్కేప్, కిడ్నాప్ కేసుతో!

India

oi-Mallikarjuna

పానిపట్/హర్యానా/చెన్నై: లైంగిక కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కొందరు వావివరుసలు, చిన్నపెద్దా, గురువు శిష్యులు అని మరిచిపోతున్నారు. టైమ్ టూ టైమ్ మన కామం తీరుపోతే సరిపోతుంది, ఎవ్వరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు అనుకుంటున్నారు. దేశంలో అక్రమ సంబంధాలు, వాటి కారణంగా హత్యలకు ఏమాత్రం కొదవ లేకుండాపోయింది. వయసుకు వచ్చిన కండలు తిరిగిన విద్యార్థితో లేడీ టీచర్ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునింది.

భర్తను వదిలేసి ఒంటరిగా ఉంటున్న ఆ మేడమ్ ఇంటర్ విద్యార్థిని వలలో వేసుకునింది. చదువుతో పాటు సెక్స్ పాఠాలు చెబుతున్న లేడీ టీచర్ ఆ విద్యార్థితో కలిసి పారిపోయింది. తన కొడుకును కిడ్నాప్ చేసిందని అబ్బాయి కుటుంబ సభ్యులు కేసు పెట్టారు. కరోనా కాలంలో లాక్ డౌన్ దెబ్బతో మా పెళ్లాం పిల్లల ముఖాలు చూడటానికి టైమ్ లేక మేము గిలగిలా కొట్టుకుంటుంటే ఇలాంటి కేసులు ఏందిరా బాబు అంటూ పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.

English summary

Lady teacher: Divorce teacher disappears with her 17-year student: Police of Panipat has registered a case of kidnapping against the accused lady teacher and is looking for both. However, no clue has been found so far. The special thing is that both the mobile phones are also switched off.