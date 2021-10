లఖింపూర్ ఖేరి హింసాకాండ ..మృతదేహాల అంత్య క్రియలకు నో అన్న బాధిత రైతు కుటుంబాలు, డిమాండ్లు ఇవే

India

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లఖింపూర్ ఖేరిలోని టికునియాలో జరిగిన రైతు నిరసన కార్యక్రమంలో మరణించిన వారిలో ఇద్దరు రైతుల కుటుంబాలు మంగళవారం వారి మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం నివేదికలు వచ్చే వరకు దహనం చేయడానికి నిరాకరించారు.నచతార్ సింగ్ ఇంటికి మృతదేహం చేరుకున్నా వారు దహన సంస్కారాలు చెయ్యబోమని చెప్పారు. కుటుంబానికి మద్దతుగా స్థానిక రైతులు నిలబడ్డారు.లవ్‌ప్రీత్ సింగ్ కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియల తర్వాత పోస్ట్‌మార్టం నివేదికలను తారుమారు చేయవచ్చని ఆరోపిస్తూ లవ్ ప్రీత్ సింగ్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి కూడా నిరాకరించారు.

English summary

The families of Nachhatar Singh and Love Preet Singh, two farmers who died in Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh, refused to hold cremation until postmortem reports were received on their bodies on Tuesday and action was taken against Ashish Mishra.