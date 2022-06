మోస్ట్ వాంటెడ్ మావోయిస్టుల జాబితా రిలీజ్.. వారిని పట్టిస్తే భారీ నజరానాలు: ఎన్ఐఏ

India

oi-Dr Veena Srinivas

మావోయిస్టు పార్టీ నేతలకు చెక్ పెట్టేందుకు ఎన్ఐఏ రంగంలోకి దిగింది. మావోయిస్టులను పట్టిస్తే భారీగా నజరానాలు ప్రకటించింది. చత్తీస్ గడ్ లో 2013లో జరిగిన జీరంఘట్టి దాడిలో ప్రమేయం ఉన్న 21 మంది మావోయిస్టులపై 1.25 కోట్లకు పైగా రివార్డులు ప్రకటిస్తూ ఎన్ఐఏ మూడు రోజుల క్రితం జాబితాను విడుదల చేసింది. మావోయిస్టు ముఖ్య నేతలను టార్గెట్ చేస్తూ ఎన్ఐఏ చేసిన ఈ సంచలన ప్రకటన ప్రస్తుతం మావోయిస్టు పార్టీలో కలకలం రేపింది.

English summary

The NIA has announced the huge lists of the most wanted Maoists . NIA announced that they give the people huge rewards who are informed to them about maoist leaders.