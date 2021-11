Love Marriage: పెళైన మూడు నెలలకే భర్త కిడ్నాప్, దారుణ హత్య, భార్య బంధువులు కలిసి !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తిరుత్తిణి: దూరపు బంధువులు కావడంతో యువతి, యువకుడికి ముందు నుంచి పరిచయం ఉంది. శుభకార్యాలకు కలుసుకుంటున్న యువతి, యువకుడు ప్రేమలో పడ్డారు. ఇద్దరి కులం ఒకటే కావడం, పైగా బంధువులు కావడవంతో హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని ప్రేమికులు అనుకున్నారు. అయితే ఇద్దరి అంచనాలు తారుమారైనాయి. పెళ్లికి అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు వ్యతిరేకించారు. పెద్దలను ఎదిరించిన ప్రేమికులు మూడు నెలల క్రితం వివాహం చేసుకుని వేరుగా కాపురం పెట్టారు. పంచాయితీలు చేసిన పెద్దలు నవ దంపతులను విడదీశారు. భార్యను ఎలాగైనా తన ఇంటికి పిలుచుకుని రావాలని భర్త అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఉద్యోగానికి వెళ్లిన నవ వరుడు మాయం అయ్యాడు. కొన్ని రోజుల తరువాత నవ వరుడు దారుణ హత్యకు గురైన విషయం వెలుగు చూసింది. నవ వరుడిని కిడ్నాప్ చేసి మారి దారుణంగా చంపేశారని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. నవ వరుడుని ఎవరు హత్య చేశారు అనే విషయం తెలుసుకున్న అతని కుటుంబ సభ్యులు, నవవధువు హడలిపోయారు.

Illegal affair: ఎస్ఐ భార్యకు ఇద్దరు ప్రియులు, బ్లాక్ మెయిల్ ?, స్పాట్ పెట్టి లేపేసిన ఎస్ఐ !

English summary

Love Marriage: Three months after getting married to his distant relative, a man was abducted and murdered by his wife’s family at Tiruttani in Tamil Nadu.