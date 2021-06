Lover: ఇస్లాం మతంలోకి మారలేదని ప్రియురాలి మీద ఫ్రెండ్స్ తో గ్యాంగ్ రేప్, ప్రియుడి స్కెచ్, గర్బవతి !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/ముంబాయి/హైదరాబాద్: మైనర్ అమ్మాయికి మాయమాటలు చెప్పిన యువకుడు ఆమెను ప్రేమపేరుతో లొంగదీసుకున్నాడు. అమ్మాయితో నిర్జనప్రదేశాలకు వెళ్లిన ప్రియుడు ఆమెతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఇస్లాం మతంలోకి మారాలని ప్రియుడు ఒత్తిడి చేశాడు. ఇస్లాం మతం స్వీకరించడానికి అమ్మాయి నిరాకరించడంతో ప్రియుడు రెచ్చిపోయాడు. ముగ్గురు స్నేహితులతో కలిసి ప్రియురాలి మీద ప్రియుడు అత్యాచారం చేశారు. అమ్మాయి మీద నలుగురు అత్యాచారం చేసి మాలో ఎవరినైనా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అమ్మాయి గర్బవతి కావడంతో ప్రియుడు, అతని ఫ్రెండ్స్ అరాచకాలు బయటకు రావడం కలకలం రేపింది.

English summary

Lover: In an appalling incident of crime, a 15-year-old girl from Barwani district in Madhya Pradesh was allegedly gang-raped by four men, reportedly after she refused to convert to Islam to solemnize marriage with one of them.