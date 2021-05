Boyfriend: ప్రియురాలి ప్రాణం కాపాడాలని ప్రియుడు ఏం చేశాడంటే, టెక్కీ సజీవదహనం, పంతం !

National

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ రామనాథపురం: ఇంజనీరింగ్ చదివే సమయంలో అమ్మాయి, అబ్బాయి ప్రేమించుకున్నారు. ఇద్దరూ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. మంచి ఉద్యోగం చేసి ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా జీవించాలని ప్రియుడు డిసైడ్ అయ్యాడు. ఉద్యోగం కోసం అతను సిటీకి వెళ్లాడు. అంతే అమ్మాయి ప్రేమ విషయం ఆమె ఇంట్లో తెలిసోయింది. పెద్దలు ఏం చెయ్యాలో అదే చేసి ఆమె మొబైల్ ఫోన్ లాక్కొన్నారు. ప్రియురాలిని ఇచ్చి పెళ్లి చెయ్యాలని ప్రియుడు ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు మనవి చేశాడు. గొడవ పెద్దది అయ్యి పోలీసు కేసు అయ్యింది. అమ్మాయిని చంపేస్తే పీడపోతుందని ప్రియురాలి కుటుంబ సభ్యులు అబ్బాయికి చెప్పారు. నా ప్రియురాలు చనిపోకూడదు, నేనే చనిపోతే సమస్య తీరిపోతుందని, నా ప్రేయసి జీవితాంతం సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పిన ప్రియుడు ప్రియురాలి ఇంటి ముందు పెట్రోల్ పోలీసుకుని నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Lovers: man allegedly self-immolated in the Ramanathapuram district of Tamil Nadu outside his lover’s house in order to save her from her disapproving parents. Vijay, 25, met Aparna Sri at a private engineering college in the Sivaganga district of Tamil Nadu.