Viral video : సంతోషం పట్టలేక ఈ మందుబాబు ఏం చేశాడో చూడండి...

లాక్‌డౌన్ అనగానే అందరి కన్నా ఎక్కువ హైరానా పడేది మందు బాబులే. ఆగమేఘాల మీద లిక్కర్ షాపుల వద్దకు పరిగెత్తి మద్యం స్టాక్ తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. గతేడాది కేంద్రం అకస్మాత్తుగా లాక్‌డౌన్ విధించడంతో మందు బాబులు ఎంతలా డీలా పడిపోయారో తెలిసిందే. అన్‌లాక్ ప్రక్రియ మొదలవగానే లిక్కర్ షాపుల ముందు కిలోమీటర్ల మేర క్యూ లైన్లు కనిపించాయి. దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత లిక్కర్ షాపులు తెరుచుకోవడంతో.. అప్పుడు గానీ మందు బాబుల మనసు కుదుటపడలేదు. తాజాగా తమిళనాడులో లిక్కర్ షాపులు తెరుచుకోవడంతో... సంతోషం పట్టలేక ఓ మందుబాబు చేసిన పని సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

#WATCH | A local in Madurai worships bottles of liquor after Tamil Nadu govt permits the reopening of liquor shops in the state pic.twitter.com/sIp9LUR0GM

The Tamil Nadu government recently relaxed lockdown restrictions and allowed liquor shops in 27 districts. With this, liquor shops run by the Tamil Nadu State Marketing Corporation (TASMAC) were opened.A man who was excited after liquor shops opened was performed pooja infront of the shop.