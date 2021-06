మగబిడ్డను కనలేదని-ఏడాదిన్నరగా భార్య,కుమార్తెల నిర్భంధం-లైంగిక వేధింపులు,బలవంతపు అబార్షన్లు

India

oi-Srinivas Mittapalli

మహారాష్ట్రలో దారుణం వెలుగుచూసింది. మగబిడ్డను కనలేదన్న కారణంతో ఓ భర్త తన భార్యను ఒక చిన్న గదిలో నిర్భంధించాడు. భార్యతో పాటు తన ముగ్గురు కుమార్తెలను ఏడాదిన్నరగా అదే గదిలో బంధించాడు. బలవంతంగా భార్యకు పలుమార్లు అబార్షన్ చేయించాడు. లైంగికంగా భార్యపై తీవ్ర వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఆ నరకం నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలియని నిస్సహాయ స్థితిలో ఏడాదిన్నరగా ఆమె ఆ గదికే పరిమితమైంది. ఇటీవల తనను కాపాడాలంటూ ఒక నోట్ రాసి ఇంటి బయట విసిరేసింది. గమనించిన ఓ వ్యక్తి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో ఎట్టకేలకు ఆమెకు విముక్తి లభించింది.

English summary

A man has been arrested for allegedly sexually harassing his 41-year-old wife and confining her at home with their three daughters for over one and half years in Maharashtra's Solapur district, police said on Thursday.